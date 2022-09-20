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ÇAYKUR'un üçüncü sürgün yaş çay alımları devam ediyor

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, üçüncü sürgünde bugün itibarıyla 75 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:08
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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim üçüncü sürgünde bugün itibarıyla 75 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi

ÇAYKUR'un üçüncü sürgün yaş çay alımları devam ediyor
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Alim, Genel Müdürlükte gazetecilere, bu sezon yaş çay rekoltesinde biraz düşüş olduğunu söyledi.

Hava şartları ve toplanma kaynaklı ürün veriminde azalma olduğunu ifade eden Alim, "Üreticilerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadan, kota ve kontenjan uygulaması yapılmadan çayını çok rahatlıkla istediği yere ve istediği fiyata satabildi. Kurum olarak bize gelen çayı işlemiş olduk." dedi.

Alim, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Birinci sürgünde 212 bin ton yaş çay aldık. İkinci sürgünde 195 bin ton yaş çay alabildik. Üçüncü sürgünde bugün itibarıyla 75 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Bizim hedefimiz üreticinin bütün çayını alabilmek. Üreticiyi memnun edebilmek. Normalde bizim çalışanlarımız 180 gün çalışıyor. O süreç içerisinde kampanyayı da bir şekilde bitirmemiz lazım. Hava şartları da uygun olduğu müddetçe çay alımına devam edeceğiz."

Beyaz çayın kilogramının 1000 lira olmasına rağmen 235 kilogram aldıklarını belirten Alim, "Fiyat yüksek olmasına rağmen rağbet olmadı. Yeşil çayda 155 bin ton üretim yaptık." ifadelerini kullandı.

Alim, kuru çay satışında hedefleri doğrultusunda bugün itibarıyla 132 bin ton civarında satış yaptıklarına işaret ederek, "İnşallah yıl sonunda koyduğumuz hedefe ulaşmak için herhangi bir terslik bulunmuyor. Satışlarımızda herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Genel Müdür Alim, soğuk çay Didi'de hedeflerinin 100 milyon litre olduğunu, bugün itibarıyla 65 milyon litreyi geçtiklerini sözlerine ekledi.

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