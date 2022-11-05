﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?

Çaykur 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Varlık Fonuna devredilmesinden bu yana kar etmediği açıklandı. Çaykur’un 2021 yılı faaliyet raporuna göre 503 milyon 840 bin TL zarar edildi.

Varlık Fonuna devredilmesinin ardından Çaykur’da son 5 yılda toplam zarar 2.6 milyar TL’yi aştı.

En karını 82 milyon lirayla 2016 yılında açıklayan Çaykur, Varlık Fonuna devredildiği 2017 yılında 268 milyon lira zarar etti. 2018 yılında 657 milyon lira zarar açıklayan Çaykur, 2019’da hanesine 635 milyon liralık zarar yazdı. 2020 yılında zararı 547 milyon TL olan Çaykur, 2021'de ise 503.8 milyon TL zarar açıkladı.

ÇAYKUR'DA HEP ZARAR

Dünyanın kişi başına en fazla miktarda çay tüketilen ülkesinde faaliyet gösteren ÇAYKUR’un mali tablosu, içler acısı hali gün yüzüne çıkardı. 2015 yılında 22,7 milyon TL dönem kâr elde eden ÇAYKUR, 2016 yılında 82,1 milyon TL kâr açıkladı. Bakanlar Kurulu kararı ile Şubat 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR, o tarihten sonra düzenli olarak zarar etti.

ÇAYKUR'un 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki dönem zararı sırasıyla 267,7 milyon TL, 657 milyon TL 635 milyon TL ve 547,3 milyon TL olarak kaydedildi. Kurumun 2021 yılı dönem zararı ise 503,8 milyon TL olarak açıklandı.