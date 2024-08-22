Çaykur Rize Fenerbahçe maçına sürpriz hakem

Kaynak: Haber Merkezi
Çaykur Rize Fenerbahçe maçına sürpriz hakem

TFF, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Maçlar ve hakemleri şöyle:

Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman

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