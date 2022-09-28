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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

MHK TFF 1'de haftanın hakemlerini kamuoyuna duyurdu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 15:25
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Çaykur Rizespor - Bodrumspor maçını Alper Akarsu yönetecek

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

1 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: Can Cengiz

19.00 Altay-Eyüpspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor: Alper Akarsu

2 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Adanaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 Boluspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu

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