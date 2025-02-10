Abdülkadir Ömür çayı içti, formayı giydi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma imzaladı. Sağlık kontrolünden geçen Ömür, Çaykur Didi Stadını gezdi. Abdülkadir Ömür 7 numaralı formayı giyecek.

"RİZE TARAFTARINI MUTLU EDEBİLİRİM"

İmzanın ardından açıklamalar yapan Abdülkadir Ömür, sıcak karşılama için Başkanımız İbrahim Turgut ve ekibine teşekkür ederek, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim. Rizespor iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çıkmaya çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım. Çok iyi bir aile ortamı var. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim.” ifadelerini kullandı.