Çaykur Rizespor Erzurum'da start verdi

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Süper Lig'den tekrar küme düştükten sonra, yeniden Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve bir yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'da kampa girdi.

Yeşil Mavililer’de birinci etap Erzurum kampı dün yüksek rakım da başladı.

Tüm Karadeniz Bölgesi’nin; Süper Lig’deki üç temsilcisinden biri olan, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde başlayan birinci etap kamp çalışmalarının iki hafta süreceği belirtilirken; Palut’un, bu kamp sonunda gidecek bir isim ya da oyuncu alınması gereken bir mevki belirlerse, bunu yönetime bildireceği belirtildi.

Bu arada Ç.Rizespor’un Kulüp Başkanı İbrahim Turgut: ’’Bir transfer heyeti oluşturduk. Hocamızın bilgisi ve istekleri doğrultusunda, belirlenen oyuncu ismi; transfer komitesinin detaylı incelemesinden geçtikten sonra, eğer ortam da uygun olursa, transferlerimizi öyle gerçekleştireceğiz.” dedi.