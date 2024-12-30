Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’den kiralık giden golcüyü listesine aldı

Çaykur Rizespor, savunmadan hücuma kadar birçok bölgeye takviye yapmak üzere harekete geçti.Rize ekibinin orta saha ve forvet takviyesi için belirlediği isimler deneyimli maestro Jonjo Shelvey ve golcü Serdar Dursun oldu.



Eyüpspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Jonjo Shelvey ile prensipte anlaşmaya varıldığı, aynı şekilde Alanyaspor' un tecrübeli forveti Serdar Dursun'un da bonservisini alması durumunda ocak ayında Rize'ye imza atmaya geleceği öğrenildi.



Bu transferler, Rizespor'un Süper Lig'deki hedeflerini gerçekleştirmek için büyük önem taşıyor. Yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamalarda bulunması bekleniyor.