Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalarken VAR hakemi Alman Johann Pfeifer oldu.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Hojer, Aliqulov, Mocsi, Taha, Mithat, Papanikaolaou, Akintola, Olawoyin, Ghezzal, Sowe

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.