Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’a konuk olacağı Süper Lig mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. Krik maçta Alman hakem görev alacak.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Johann Pfeifer oldu.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, saat 20.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer’a, AVAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek.

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