Çaykur Rizespor geriden gelip kazandı

Konyaspor ve Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı.

Çaykur Rizespor geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
31. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mithat’ın kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Guilherme’nin arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Uğurcan boş pozisyonda dokundu ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada ceza alanı önü sol çaprazında topla buluşan Zeqiri’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Varesanovic kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada ceza yayında topla buluşan Cicaldau’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

63. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Yunus’un pasıyla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Prip’in şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

67. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ceza sahasına içine yerden pasında topla buluşan Yunus’un uzak köşeye vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.

86. dakikada taç atışı sonrası ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Varesanovic’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

87. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Minchev, Soner’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gustavo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

90+2. dakikada Shelvey’in derin pasıyla savunma arkasına sarkan Gaich kaleci Bernardoni ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Gaich meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

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