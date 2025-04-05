Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Rizespor 70.dakikada Berkay Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçerken Sivasspor 84.dakikada Simic ile golü buldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada gelişen Sivasspor atağında savunma arkasına sarkan Garry Rodrigues'in ortasında ceza sahasına içinde Rey Manaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

13. dakikada Mithat ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direğin yanından kornere gitti.