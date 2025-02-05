Çaykur Rizespor evinde galip

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. 90 dakikanın sonunda gülen taraf 2-1'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
10. dakikada sol kanattan gelişen İbrahim Olawoyin’in ortasında ceza sahası içinde Dal Varesananovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
13. dakikada İbrahim Olawoyin’in ceza sahası içinde Michal Rakoczy ile girdiği mücadelede yerde kalmasıyla hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jurecka’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
77.dakikada Coelho'nun golüyle Ankaragücü farkı bire indirdi 2-1
İKİ TAKIMIN 11'İ
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Ayberk, Alikulov, Hojer, Buljubasic, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Zeqiri, Jurecka
MKE Ankaragücü: Erten, Hayrullah, Mesut, Diogo, Miraç, Yusuf Emre, Ali Kaan, Rakoczy, Sıraç, Enes, Bajic