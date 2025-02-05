Çaykur Rizespor evinde galip

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çaykur Rizespor evinde galip

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. 90 dakikanın sonunda gülen taraf 2-1'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10. dakikada sol kanattan gelişen İbrahim Olawoyin’in ortasında ceza sahası içinde Dal Varesananovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

13. dakikada İbrahim Olawoyin’in ceza sahası içinde Michal Rakoczy ile girdiği mücadelede yerde kalmasıyla hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jurecka’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

77.dakikada Coelho'nun golüyle Ankaragücü farkı bire indirdi 2-1

İKİ TAKIMIN 11'İ

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Ayberk, Alikulov, Hojer, Buljubasic, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Zeqiri, Jurecka

MKE Ankaragücü: Erten, Hayrullah, Mesut, Diogo, Miraç, Yusuf Emre, Ali Kaan, Rakoczy, Sıraç, Enes, Bajic

Son Haberler
Eski İçişleri Bakanı teğmenler gerçeğini açıkladı. TSK’dan ihraç edilmişlerdi
Eski İçişleri Bakanı teğmenler gerçeğini açıkladı. TSK’dan ihraç edilmişlerdi
Sinan Bolat Süper Lig'e geri döndü
Sinan Bolat Süper Lig'e geri döndü
Fenerbahçe - Erzurumspor FK ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe - Erzurumspor FK ilk 11'leri belli oldu
Cemal Enginyurt'tan Ekrem İmamoğlu iddianamesine idam çıkışı
Cemal Enginyurt'tan Ekrem İmamoğlu iddianamesine idam çıkışı
Andre Poko Amedspor'da
Andre Poko Amedspor'da