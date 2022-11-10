﻿Benhur attı, Çaykur Rize tur atladı

Çaykur Rizespor, Kırklarelispor'u zorlanmasına rağmen yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıktı.

Ev sahibi takım 16. dakikada Benhur Keser'in golüyle öne geçti.

Kırklarelispor bu gole 29. dakikada Ensar Arslan'la karşılım verdi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Çaykur Rizespor'da sahneye bir kez daha Benhur çıktı, 75. dakikada takımını galibiyete ve tura taşıyan golü attı.