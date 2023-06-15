Çaykur Rizespor Süper Lig'e hazırlanıyor. Takımdan gidecekler belli oldu

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Bu sezon yeniden Süper Lig'e dönen Çaykur Rizespor, yeni teknik adamları İlhan Palut ile masaya oturarak, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmeye yavaş yavaş da olsa başladı.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sözleşmeleri devam eden oyunculardan; Kubilay, Sinan, Azubuike, Ercan, Miya, Amilton ve Sefa’nın önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

Öte yandan, bu sezonu farklı takımlarda kiralık olarak tamamlayan Yeşil Mavililer’in diğer oyuncularından Selim Ay ve Van Den Hurk ‘un da yeni kadroda düşünülmediği iddia edilirken, teknik patron İlhan Palut, sözleşme biten oyuncular içersinde adı geçen; Alper, Mendes ve Gökhan Gönül’ü de pek düşünmediği söyleniyor.

Diğer yandan, Rizespor’da bu sezon kiralık olarak forma giyen 6 oyuncunun da yeni sezonda kadroda olmayacağı ve bonservislerinin bulunduğu kendi takımlarına dönecekleri öğrenildi.

Yeni teknik ekibin yönetime verdiği isimlere göre ise; kalecilerden Tarık, Gökhan ve Zafer ile birlikte; Oğuz, Emirhan, Alberk, Halil İbrahim, Benhur, Mithat, Olawoyin ve J. Mary’nin, Palut’un yeni takım kadrosunda kadrosun da yer almaya devam edecek olan, oyuncular olduğu ileri sürüldü.

Bu arada; bu ayın son günü Erzurum’daki ki kamp merkezinde toplanacak olan, köklü değişikliğe gidilmiş ekibin, yeni sezon çalışmalarına Palandöken’de başlayacağı öğrenildi.

Rizespor’un buradaki kamp süresinde hazırlık maçları yapacağı takımların adları henüz netlik kazanmazken, gerek duyulması halinde transfer çalışmalarının da kamp boyuca devam edeceği bildirildi.