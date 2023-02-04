Bülent Korkmaz: Konuşunca ceza alıyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Farklı bir galibiyet aldık. Her şey olumluydu, tek olumsuzluk yediğimiz gol oldu." dedi.

"TEK OLUMSUZLUĞUMUZ YEDİĞİMİZ GOLDÜ"

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maçı kazandıklarını belirtti.

Maçın başından sonuna kadar iyi oynadıklarına değinen Korkmaz, "İyi oyunumuz devam ediyor ve üzerine koyarak devam ediyoruz. Farklı bir galibiyet aldık. Her şey olumluydu, tek olumsuzluk yediğimiz gol oldu. Artık gelecek maçları düşünmeye başlayacağız." diye konuştu.

"SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Maçın hakeminin çok kolay kart gösterdiğini savunan Korkmaz, "Olawoyin'in pozisyonu sarı kart değildi. O kadar yakın mesafeden kart imkansız. Miya'nın pozisyonu, Alper Potuk'un pozisyonu sarı kart değildi. Bir şey söyleyeceğim ama söylemek istemiyorum. Çünkü konuşunca ceza alıyoruz. Bunun için konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

"BİLDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Korkmaz, Çaykur Rizespor'a imza atması beklenen Amilton'un hazır oyuncu olduğunun altını çizerek, "Bildiğimiz tanığımız oyuncu. Maçlarda görev alıyordu veya sonradan giriyordu. İnşallah Çaykur Rizespor'a faydası olur." değerlendirmesinde bulundu.