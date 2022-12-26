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Bülent Korkmaz: Çok uğraştık ama olmadı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz kazanmak için çok mücadele ettiklerini ama bunu başaramadıklarını söyledi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 21:27
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Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Korkmaz'dan açıklamalar. ''Çok uğraştık ama olmadı''

Bülent Korkmaz: Çok uğraştık ama olmadı
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İlk yarıyı 30 puanla kapattıklarını hatırlatan Korkmaz, "Hem transfer hem önümüzdeki maçlar için hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun teknik direktörü Gökhan Ünal ise aldıkları bir puanın umut verici olduğunu açıkladı.

Ünal, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, göreve geldiğinde takımda özgüven eksikliğini gördüğünü dile getirdi.

Bireysel olarak yeteneklerini sergileyemeyen futbolcuların olduğunu kaydeden Ünal, "Beraber oynamayı öğretiyoruz onlara. Maçın içinde bunu iyi sergilediler. Uzun süre sonra gol yemeden maçı tamamladık. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Bugün 1 puan aldık. Bu 1 puan bizim için umut vericiydi." dedi.

Ligin ikinci yarısına daha iyi başlamak istediklerini belirten Ünal, "Ligden düşmeyi düşünmüyoruz. Altınordu'yu üst sıralara çıkarmaya geldim. Bünyemize uygun oyuncuları araştırıyoruz. Gelmek isteyen oyuncular var. İyi oyuncular katıp ikinci yarıya en iyi şekilde başlayacağız." diye konuştu.

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