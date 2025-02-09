Çaykur Rizespor’da 2 oyuncu Galatasaray maçında olmayacak

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Çaykur Rizespor’da 2 oyuncu Galatasaray maçında olmayacak

Çaykur Rizespor’un Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup olduğu maçta 2 oyuncu cezalı duruma düştü. Rize ekibinde Samet Akaydin ve Dal Varesanovic sarı kart cezaları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta, konuk takıma Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dal Varesanovic ve ara transffer döneminde Fenerbahçe'den transfer ettiği Samet Akaydin'den kötü haber geldi.

Varesanovic, karşılaşmanın 23. dakikasında orta alanda rakibi Mortadha Ben Ouanes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Samet ise 64. dakikada hakeme itirazları sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sezon 4. sarı kartlarını gören iki futbolcu da, Rizespor'un Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği maçta cezalı duruma düştü.

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