Çaykur Rizespor’da flaş Bülent Korkmaz kararı

Editör: Ufuk Cingöz

Spor Toto 1. Lig'de son hafta oynanan Çaykur Rizespor, Altınordu maçının beraberlikle bitmesinin ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın takımdaki geleceği netleşti. Çaykur Rizespor, takımı Süper Lig’e çıkaran teknik direktörü Bülent Korkmaz'la sözleşme yenilemeyecek.

TERCİH YABANCI HOCA

Çaykur Rizespor'un teknik direktör tercihinin yerli bir hoca yerine, yabancı olacağı ve bu doğrultuda yurt dışındaki isimlerle iletişime geçildiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Bülent Korkmaz bu sezon Çaykur Rizespor'da 39 maçta görev aldı. Korkmaz; 20 galibiyet, 14 mağlubiyet, 5 beraberlik elde ederken, 1.90 puan ortalamasını yakaladı.

(Ajansspor)