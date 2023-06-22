Çaykur Rizespor'da rota Süper Lig'in yıldızlarında

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, kadrosunda sözleşmesi sona eren 11 oyuncusuyla yolları ayırdıktan sonra, yeni teknik adamları İlhan Palut ile işi sıkı tutmaya başladı.

Palut, 30 Haziran’da Erzurum Palandöken’de başlayacak olan ilk etap çalışmalarına kadar, transfer konusunu tamamlayarak kapatmak istediği, gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Süper Lig’e genelde bir çıkıp, bir düşen Yeşil Mavililer; bu sezon itibarıyla artık bu ligde kalıcı olan takımlar arasında yer almak istiyor.



Transferlerde bu sefer büyük hatalar yapmak istemeyen Karadeniz ekibi; listesindeki bir çok ismin dosyasını masanın üzerine çıkardı. Başta Fenerbahçe’den Mert Hakan, Serdar Aziz ve Serdar Dursun ile ilgilenen Ç.Rizespor, özellikle rotayı iki yabancı oyuncuya çevirdi.



Ç.Rizespor Gaziantep FK’da bu sezon kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Rumen oyuncu Alexandru Maxim ile İngitere’nin Championship Ligi’nde mücadele eden Watford’da, bu sezon sonu sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Kongo asıllı İngiliz hücum oyuncusu, 31 yaşındaki Britoli Assombalonga ile el sıkışmak istiyor.



Atmaca, İlhan Palut’un alınmasına sıcak baktığı belirtilen Gaziantep FK’nın 10 numarası olan Rumen Maxim için, tüm şartlarını zorlamaya başladı.



Maxim’in, Beşiktaş’ta bulunan bonservisinin yüksek rakamını indirmek için yoğun çaba sarf eden Yeşil Mavili yönetim, oyuncunun 2 Milyon Euro’yu aşan bonservis bedelini aşağıya çekmek, olmazsa kiralamak için girişimde bulunacak . Orta sahada oyun kurucu özelliği olan Maxim için, Atmaca her türlü alternatifi göz önünde bulunduruyor.



Bu arada, Ç.Rizespor’un transferleriyle ilgilenen kurmaylarının, daha önce Adana Demirspor forması da giyen Kongolu santrafor Assombalonga’nın menajeriyle dei uzlaşmanın yollarını arayacağı öğrenildi.

Öte yandan; teknik patron Palut, eski takımı Konyaspor’dan Guilerme ve Adil Demirbağ’ı da transfer planının içerisinde tutarken, alternatif isimleri de şimdilik elinde tutuyor.

Diğer yandan, Süper Lig’in yeni ekibinin;genç bir isim ile de ilgilendiği bildirildi.

Ç.Rizespor’un, birkaç takımın da ilgi gösterdiği 19 yaşındaki Burak İnce ile anlaşmak üzere olduğu iddia edilirken, oyuncunun kendi takımında serbest kalması, Rizespor’un elini güçlendirdiği kaydedildi.

Altınordu’dan, Almanya’nın 2.Lig kulüplerinde Arminia Bielefeld ekibine 1.3 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan genç futbolcu, Alman ekibinin bu sezon sonunda küme düşüp 3. Lige gitmesiyle serbest kalmıştı.

Almanya’da kaldığı süre içerisinde işler istediği gibi gitmeyen İnce; daha önce Bundesliga Ligi’nde 5, Bundesliga 2’de 2, Almanya Kupası’nda ise 1 kez forma giyme şansı bulmuştu.

İnce’nin, Atmaca’nın forması giymek için, Süper Lig’e gelmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.