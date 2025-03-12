Çaykur Rizespor’da sakatların son durumu açıklandı

Kaynak: AA
Çaykur Rizespor’da sakatların son durumu açıklandı

Çaykur Rizespor’da kat oyuncuların son durumu belli oldu. Yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Ghezzal, Akintola ve Abdülkadir’in sağlık durumları bildirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, David Akintola, Rachid Ghezzal ve Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Çaykur Rizespor Kulüp Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, sakatlığı bulunan oyunculara dair yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Akintola'nın Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlatılarak, yapılan muayenede oyuncunun sağ omuz ekleminde zorlanma tespit edildiğini belirtti.

Türüt, Ghezzal'ın sol dizinde ve arka adalesinde ödem ile hafif dereceli bağ sakatlığı yaşadığını, Abdülkadir Ömür'ün ise yaşadığı ağrı nedeniyle yapılan tetkiklerinde sol dizinde kemik ödemi tespit edildiğini ifade etti.

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