Çaykur Rizespor'dan gece yarısı isyan! Galatasaray sonrası olay açıklama

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi müsabakadan 3-1 mağlup ayrılırken, kulüpten gece geç saatlerde flaş bir açıklama geldi.

Hakem kararlarına isyan eden Çaykur Rizespor'un açıklaması şöyle;

"Çok şey istemiyoruz; sahada mücadele eden futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında verilen hakem kararları, camiamıza büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştır.

Ofsayt gerekçesi ile verilmeyen iki golün yanında, ilk golün tartışmalı milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, yarı otomatik sistemde kötü grafiker imzası taşımaktadır.

Öte yandan, hakemin oyuncularımıza tutumu spor kamuoyunca açıkça görülmüş, birçok pozisyonda fauller görmezden gelinmiş, Çaykur Rizespor aleyhine çok kolay düdükler çalınmıştır. ‘Gri’ olarak adlandırılan pozisyonların rakip lehine değerlendirilmesi, takımımızın saha içi mücadelesini düşürmüş, kolay fauller ile oynamamıza müsaade edilmemiştir.

Bu durum, hakemlerin Anadolu takımlarına karşı tarafsızlığına olan güveni ciddi biçimde zedelemektedir. Futbolun temel değerleri arasında olan eşitlik ilkelerinin sahada uygulanmadığı bir maç, sporun ruhuna zarar vermektedir. Hakemlerin tutumları sorgulanmadıkça, bu güven kaybının derinleşmesi kaçınılmaz görünmektedir.

MHK’ye lig başında ‘Görünen köy kılavuz istemez’ atasözünü hatırlatıyoruz. Yaşananların üstünü örtmemesini, aksi taktirde bu gidişatın baş sorumlusu olacaklarının altını çizmek isteriz.Unutulmamalıdır ki; hakemlerin verdiği kararlar sadede Çaykur Rizespor camiasına zarar vermeyecek, futbolun güven duygusunun yıkılmasına neden olacaktır.

Son yıllarda kulübümüz aleyhine verilen yanlış ofsayt kararları, saç traşı, ayak topuğu dikeni gibi sebeplerle VAR’dan iptal edilen gol kararları ve MHK’nin görmezden gelmesi camiamızda derin hayal kırıklığı yaratmaktadır."

