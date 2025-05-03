Çaykur Rizespor'dan kritik galibiyet

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Gaziantep FK’yi konuk etti. Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
34. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Lungoyi’nin ceza sahasının solundan içeriye kadar girerek gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Grbic topu kornere çeldi.
45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Jurecka’nın kafa vuruşunda savunmadan seken topa dokunan Ali Sowe’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değer kazanmadı.
77. dakikada orta sahada Zeqiri’den gelen topla sol kanatta buluşan Akintola’nın pasında topa bekletmeden sağ ayağının dışı ile vuran Sowe’un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
90+4. Dakikada orta sahada topla buluşan Ali Sowe’un sağ kanattan ceza sahasına kadar girerek çıkardığı pasında topla buluşan Olawoyin’in şutunda meşin yuvarlak 2. kez filelerle buluştu. 2-0
90+7. dakikada Akintola hızla rakip yarı alana girerken, ceza sahası önünde pasını sağ çapraza Taha Şahin'e aktardı. Taha Şahin'in kale önüne ortasında Ali Sowe'un vuruşunda kaleci Dioudis ayaklarıyla topu kornere çeldi.