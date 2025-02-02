Çaykur Rizespor'dan tepkili paylaşımlar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de goller 45+8 ile 79. dakikalarda Edin Dzeko ve 89. dakikada En-Nesyri'den gelirken Çaykur Rizespor'un gollerini ise 7 ve 13. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Çaykur Rizespor mücadelede iki kırmızı kart görerek 9 kişi kaldı.

Çaykur Rizespor "Bitti" ve "Atana kadar" paylaşımları yaparak maçta iki oyuncusuna kırmızı kart gösteren ve bir penaltı kararı veren Burak Pakkan'a tepki gösterdi.