Çaykur Rizespor-Erzurumspor: Hesabı ilk yarıda kesti

Spor Toto 1. Lig'nde zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor'u ilk yarıda attığı gollerle yendi: 3-1.

Maça fırtına gibi giren Karadeniz temsilcisi, daha 2. dakikada Bolesie ile öne geçti. 12. dakikada Emircan Altıntaş durumu 2-0 yaptı, 23. dakikada Deniz Hümmet farkı açtı.

Erzurumspor'un tek golünü ise 76. dakikada Eren Tozlu attı.

Çaykur Rizespor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.