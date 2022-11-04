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Çaykur Rizespor-Erzurumspor: Hesabı ilk yarıda kesti

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışının iddialı ekibi Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor'u konuk etti

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 22:36
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Çaykur Rizespor-Erzurumspor: 4 gollü maç

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Spor Toto 1. Lig'nde zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor'u ilk yarıda attığı gollerle yendi: 3-1.

Maça fırtına gibi giren Karadeniz temsilcisi, daha 2. dakikada Bolesie ile öne geçti. 12. dakikada Emircan Altıntaş durumu 2-0 yaptı, 23. dakikada Deniz Hümmet farkı açtı.

Erzurumspor'un tek golünü ise 76. dakikada Eren Tozlu attı.

Çaykur Rizespor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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