Çaykur Rizesporlu oyuncuda kırık tespit edildi

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Bodrum FK’ya 2-0 mağlup oldu.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Karşılaşmanın 44. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov yerini 45+2’de Atilla Mocsi’ye bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alikulov’un yapılan ilk tetkikleri neticesinde burnunda ve elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, Alikulov'un tedaisine başlandığı ifade edildi.