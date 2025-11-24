Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı takip etmeyi sürdüren Fenerbahçe, 13. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı mücadeleyi 5-2 kazanmayı başardı.

beIN Trio ekibi, bu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

İşte Trio ekibinin yorumları:

RİZESPOR'UN İLK GOLÜNDE FRED'E FAUL VAR MI?

Bahattin Duran: Bu faul. Kesinlikle faul.

Deniz Çoban: Fred'in rakibiyle adil şekilde mücadele etmediği görülüyor. Faul verilse çok daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Kol engel olarak kullanılıyor. Faul.

NOT: Tüm görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

RİZESPOR'UN 2. GOLÜNDE VERİLEN ELLE OYNAMA KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Elle oynama nasıl olmaza bir örnek. Hakem de önce çalmak istemiyor, sonra alakasız bir beden diliyle düdüğü çalıyor

Bahattin Duran: Bu pozisyonda bir ihlal yok. Hatalı karar.

Bülent Yıldırım: Yanlış tespit. Gol olması hakem adına sıkıntılı oldu. Oyun devam etmeliydi.

LACI'NİN 2. SARI KARTI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Umut vaat eden ataktan söz edemeyiz. Kaleye çok uzak, Kerem kurtulsa yanında iki kişi var. Niye sarı kart bu? Hakem arkadaşın kendince bunun cevabını vermesi lazım. Ben bu sarı karta asla katılmıyorum.

Bahattin Duran: Ben Laci'nin bu maçta atılmasını kabul edemiyorum. Duran'ın yakınında 2 Rizespor'lu var. Kerem kurtulsa bile yakalama şansı olan oyuncular var. Umut vaat eden atak asla değil. Laci'nin ikinci sarı kartı kesinlikle yanlış.

Bülent Yıldırım: Taktik faul yok. Umut vaat eden atak zaten yok. Hakem çok dar açıda kalınca genişe bakmadan karar verdi. O da oturmadı. Bence de karar yanlıştı.