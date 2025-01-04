Çaykur Rizespor’un sayılmayan golcünde karar doğru mu? Büyük tartışmalara neden oldu

Süper Lig’in 18. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, bu skorla 2025 yılına galibiyetsiz başlarken, Sedal Adalı’nın başkanlığı dönemindeki ilk maçta sadece 1 puan çıktı.

Karşılaşmaya hem Beşiktaş’ın etsizi oyunu hem de tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Söz konusu pozisyonlar içinde en dikkat çekeni ise Çaykur Rizespor’un 90+4. dakikada ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golü oldu. Golün iptal edilmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yapılan tartışmalarda yarı otomatik ofsayt sistemi ile ofsayt kamerasından çekilen görüntüler arasındaki farka dikkat çekildi.

ESKİ HAKEMLER YORUMLADI

Maçın son anlarında yaşanan pozisyonu Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler de değerlendirdi. Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım bu tür pozisyonlarda teknolojiye güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tartışmalı pozisyonlar ile ilgili yapılan yorumlar şöyle:

Deniz Çoban: Teknoloji ofsayt diyorsa buna itiraz etme şansımız yok. İnsan elinin değdiği noktalar elbette var. Topa vuruluş anında hata olabilir diye hakem bir daha bakıyor. Sıfır hata arıyorsak teknolojiye biraz daha yatırım yapıp çipli topa da geçmemiz lazım. Gol teknolojisine de geçmemiz lazım. Futbolda tartışma bitmez. Sistem ofsayt çıkardıysa ofsayttır.



Bülent Yıldırım: Bu teknoloji geldiğinde milimetrik ofsaytlar çıkacak, bundan rahatsız olmayın dedik. Bu da onlardan biri. Yapacak bir şey yok.