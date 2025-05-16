Çaykur'da 2025 yaş çay kampanyası açıldı!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticinin alın teri olan yaş çay ürünlerini almak üzere 49 fabrika ve tüm ekibin yeni sezona hazır olduğu belirtildi.

2025 yaş çay alım fiyatı belli oldu

Kampanyanın başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alım süreçlerini kolaylaştırmak için süreç boyunca uygulayacağımız faaliyetler, kurumumuz tarafından tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. ÇAYKUR olarak yalnızca birinci sürgünde değil, tüm yaş çay sürgünlerinde üreticilerimizin yanında yer alacağımız hepimizin malumudur. Bu nedenle üreticilerimizin bu durumu gözeterek, alım sürecinin kolaylaştırılması için ÇAYKUR tarafından yapılacak bildirimleri takip etmelerinin, sorunsuz bir süreç yaşamamız için elzem olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle bir gelenek haline gelen yaş çay kampanya açılışımızın başta üreticilerimiz olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diler, tüm üreticilerimize bol bereketli bir sezon dileriz."

Öte yandan kampanyanın açılışı dolayısıyla Sahil Camisi'nde mevlit okutuldu.

Vali İhsan Selim Baydaş, programın ardından gazetecilere, Rize'nin en önemli marka değerinin çay olduğunu söyledi.

Kampanya döneminin hayırlı olmasını temenni eden Baydaş, "Yağmur ve çay, Rize için Cenabıallahın büyük bir nimeti. Yağmur ve çay rahmeti olmadan Rize'yi tarif edemeyiz. Dolayısıyla şükretmemiz lazım. Bir çay kampanya dönemi daha başlıyor. ÇAYKUR Genel Müdürlüğümüzün startıyla, havaların da müsaade ettiği ölçüde vatandaşımız çayını keserek süreci başlatacak." dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise çayın bölge ekonomisi için önemine işaret ederek, "Çay bölgemiz için her şey. Don nedeniyle biraz erteleme oldu ama çayda bir sıkıntı yok. Aynı rekolteyi muhtemelen hemen yine yakalayacağız. Ayrıca kar yağdığı için de kaliteli, sağlıklı, güzel bir çay olacağını düşünüyoruz. Kampanyamızın bayram havasında sağlıklı, mutlu, huzur içerisinde bol bereketli olmasını dilerim. Bugün itibarıyla kampanya açıldı." diye konuştu.

Kampanyayı erken açtıklarını belirten Alim, "Sanırım bir hafta sonra ancak başlayabilecek, o anlamda şimdilik aceleye gerek yok ama yine de hasat olgunluğuna gelen çayların bir an önce toplanmasında fayda var." ifadesini kullandı.