ÇAYKUR’dan ödemelere ilişkin açıklama

Kaynak: AA
ÇAYKUR’dan ödemelere ilişkin açıklama

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2024’te organik yaş çay için dekar başına 10 bin TL destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu.

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, organik yaş çay üreticilerine bugüne kadar kilogram üzerinden verilen teşvik bedelinin 2024 itibarıyla, üretim süreçlerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması maksadıyla alan bazlı olarak uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Bu çerçevede 2024 yılı için organik yaş çay üreticilerimize dekar başına 10 bin lira destekleme ödemesi yapılacak olup, tutarın yarısı ağustos ayında, kalan yarısı ise kasım ayında ödenecektir. Bundan sonraki süreçte hesaplama alan bazlı devam edecektir." İfadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler
ÇAYKUR yarın büyük gün
ÇAYKUR yarın büyük gün
Son Haberler
Libya Başbakanının oğlu Türkiye'de öldü Dünya
Libya Başbakanının oğlu Türkiye'de öldü
Niğde Ulukışla'da feci ölüm Yerel Haberler
Niğde Ulukışla'da feci ölüm
Bir kere ekiliyor 15 yıl biçiliyor 60 günde 3 metre oluyor. Türk çiftçisi sevinçten havalara uçtu Ekonomi
Bir kere ekiliyor 15 yıl biçiliyor 60 günde 3 metre oluyor. Türk çiftçisi sevinçten havalara uçtu
Bodrum'da yangın Yerel Haberler
Bodrum'da yangın
İnternet abone sayısında dev artış Ekonomi
İnternet abone sayısında dev artış
Fransız basını Erdoğan'ın davet edilmediğini açıkladı. Erdoğan LGBT nedeniyle katılmadığını söylemişti Gündem
Fransız basını Erdoğan'ın davet edilmediğini açıkladı. Erdoğan LGBT nedeniyle katılmadığını söylemişti
Esrarengiz balık ölümleri. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama geldi Yerel Haberler
Esrarengiz balık ölümleri. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama geldi