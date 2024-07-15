Çaykur'dan üreticiye kötü haber geldi. Yarından itibaren geçerli olacak

Çaykur, 50 kilogramdan 30 kilograma düşürdüğü kontenjanın yarından itibaren dekara 25 kilogram olarak uygulanacağını duyurdu.



2. sürgün yaş çay kampanyası devam ederken, üreticiler 2 günlük hafta sonu tatili ve ardından gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilini fırsat bilerek çay bahçelerine girdi. Bu nedenle Çay

İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait fabrikalarda ve yaş çay alım evlerinde yığılmalar meydana geldi. Çayda kalitenin düşmesinin önüne geçmek isteyen Çaykur, geçtiğimiz gün 30 kilograma düşen kontenjanın yarından itibaren dekar başına 25 kilograma düştüğünü açıkladı. Kurum tarafından üreticilere gönderilen mesajda, “Değerli üreticimiz, yaş çay alımlarımız 16.07.2024 Salı günü itibarıyla dekara 25 kg üzerinden yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ÇAY ÜRETİCİLERİ ÖZEL SEKTÖRÜ PROTESTO ETTİ

Öte yandan Rize'de çay üreticileri, yaş çay taban fiyatının altında çay alan özel sektör fabrikalarını protesto etti. Protesto esnasında fabrika çalışanı şoför ile üreticiler arasında kısa süreli gerginliğe sebep oldu.

2. sürgün yaş çay sezonunun devam ettiği Rize'de çay üreticileri, Rize Ziraat Odası öncülüğünde özel sektörün büyük temsilcilerinden Doğuş Çay'ın Salarha Fabrikası önünde toplandı. Çay satmak için bekleyen üreticilerin uzun kuyruklar oluşturduğu fabrikanın önünde Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan basın açıklaması yaptığı sırada fabrika çalışanı olduğu öğrenilen bir şoför, aracı park ettiği yerden çıkarmak istedi.

Aracın hemen önünde toplanan üreticilerin kendisinden basın açıklamasının bitmesini beklemesini istediği şoför, ‘Sefer atacağım. Kamyonun önünden çekilin' dedi. Öfkelenen çay üreticileri ile şahıs arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın araya girmesi ile gerginlik kısa sürede son buldu.