ÇAYKUR’un yönetim kurulu üyesi, AKP il başkanı oldu

AKP Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar atandı.

AKP Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Ayar'ın atandığı belirtildi.

Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı İshak Alim'e teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Ayar'a başarılar dilendi.

İlk tepki CHP Rize eski İl Başkanı Saltuk Deniz'dan geldi.

Saltuk, “ÇAYKUR’un AKP’nin çiftliği olduğunu gösteren en yeni örneklerden birisini daha yaşıyoruz” yorumunu yaptı.

“HEMEN İSTİFA ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Daha önce de uzun bir süre AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin ÇAYKUR'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını hatırlatan Deniz, şöyle konuştu:

*Biz bu konuyu sürekli gündeme getirdik ve Yüce'nin istifasını istedik. Daha yeni görevini bıraktığını öğrendi.

*Şimdi de ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyesi, Rize eski AKP Milletvekili Hikmet Ayar, AKP Rize İl Başkanı oldu. Ayar, hem AKP İl Başkanı, hem de ÇAYKUR’un yönetim kurulu üyesi.

*Bu kabul edilemez. Nasıl ki Sakarya Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin Çaykur Yönetim Kurulu üyeliğine itiraz edip, istifasını istediysek, bugün de aynı şekilde AKP Rize İl başkanlığına atanan Hikmet Ayar’ın hemen istifa etmesini istiyoruz.

*ÇAYKUR ne AKP’nin çiftliğidir, ne de insanların çifter maaş alacakları yerdir.

Hikmet Ayar kimdir?

1957 yılında Çayeli'de doğdu. 1981 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Fakültesinden (İşletme) mezun oldu. 1984 - 1987 yılları arasında Çayeli Belediyesinde Hesap İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 1987 - 2015 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak Çayeli'de mesleki faaliyette bulundu.