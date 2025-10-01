Çayönü Tepesi’nde tarihe ışık tutacak keşif: 8 mezar ortaya çıktı! Neolitik ve Tunç Çağı’ndan kalma…

Çayönü Tepesi’nde tarihe ışık tutacak keşif: 8 mezar ortaya çıktı! Neolitik ve Tunç Çağı’ndan kalma…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun liderliğinde, Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi’nde 2025 kazı sezonunda 8 mezar keşfedildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya arkeoloji literatüründe Neolitik Dönem’in önemli yerleşimlerinden Çayönü Tepesi’nde 2025 kazı çalışmaları sürüyor.

Mayıs ayından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle devam eden çalışmalar, Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal koordinasyonunda, uzman arkeolog ve antropologlarla yürütülüyor.

Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, kazılarda ortaya çıkan mezarlardan birinin Neolitik Dönem’e, yedi mezarın ise İlk Tunç Çağı’na ait olduğunu belirtti.

Sarıaltun, Neolitik mezarın Kanallı Yapılar Evresi’ne ait bir yapının batısında basit gömü olarak bulunduğunu ifade ederek, şöyle dedi: "İlk Tunç Çağı II dönemine tarihlenen diğer mezarlar ise gömü biçimleri açısından farklılık göstermektedir. Üçü basit toprak, ikisi küp, diğer ikisi ise taş kapaklı ve sandık tipi mezar olarak belgelenmiştir. Mezarlar içerisinde ölü hediyesi olarak bırakılmış dokuz tüm kap bulunmuş; ayrıca mezarların çevresinde, mimari olarak mezarları taklit eden ve sembolik anlam taşıyan iki 'hediye çukuru' tespit edilmiştir. Çukurlardan biri boşken, diğerinde dış mezar hediyesi olarak beş tüm kap yerleştirilmiştir."

Sarıaltun, yeni bulguların Çayönü Tepesi’nin Neolitik Dönem kadar İlk Tunç Çağı’nda da ritüel ve gömü gelenekleri açısından önemini koruduğunu vurguladı ve "Bu bağlamda söz konusu mezarlar, dönemin inanç sistemi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısına ilişkin önemli bilimsel veriler sunmaktadır." dedi.

