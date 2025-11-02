Her yıl ABD’nin New York kentinde yapılan Türk Günü’nde gelecek yıl konser vermesi için teklif geldiğini anlatan ünlü caz sanatçımız İpek Dinç, “Konsolosluk ve Türk Günü heyeti davet ederse, Türk Evi’nde ve NY Times Meydanı’nda konser veririm” dedi. Gazeteci Dursun Boran'ın sorularını cevaplayan sanatçı, "İstanbul ve Türkiye'nin önemli caz kulüplerinde ve önemli festivallerde sahne alıyor. İpek Dinç, İstanbul Swiss Hotel’de uzun zaman konserler verdi. Yerli yabancı müzik sevenlerin ilgisini çekti. New York’da yaşayan Ödüllü Fotoğraf ve Video sanatçısı İbrahim Boran'ı Instagram’dan takip eden Dinç, “Dünyada her alanda Türk sanatçılar başarılı işler yapıyor, yapmaya devam edecekler” dedi.

İPEK DİNÇ KİM?

İstanbul doğumlu İpek Dinç, Özel Ayazağa Işık Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. 2005 yılında İlham Gencer ile tanışarak müzik hayatına adım atan İpek Dinç, ilk etapta Sortie, Q Jazz Bar, Conrad Hotel gibi mekanlarda konserler verdi. Daha sonra 2006'da katıldığı Nardis Jazz Club Genç Caz Vokal yarışmasında finale kaldı. Aynı sene İstanbul Caz Festivali Genç Caz Yarışması'nı kazandı ve festival kapsamında Parkorman'da konser verdi. Selçuk Sun ile bir buçuk sene ve Randy Esen ile 4 ay caz eğitimine devam ettikten sonra 2009 senesinde tekrar katıldığı Nardis Jazz Club Genç Caz Vokal yarışmasını kazanarak Estonya'nın Talin kentinde düzenlenen Nomme Caz Festivali'ndeki International Jazz Vocal yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bu yarışmada 3. olarak oldukça dikkat çeken İpek Dinç, jüri tarafından 2009'da Riga Caz Festivali, Pori Caz Festivali ve Oslo Caz Festivali gibi Avrupa'nın önde gelen caz festivallerinde konserler vermek üzere davet edildi. Bu dönemde Ted Curson ile de çalışan Dinç, 2010 senesinde Dialog Anlatım İletişim Merkezi'nden spikerlik eğitimi aldı. Bu eğitim kapsamında diksiyon ve drama dersleri de alarak Kazım Akşar ile oyunculuk çalıştı. Ekim 2009 – Mayıs 2012 tarihleri arasında The Marmara Hotel'de Şevket Uğurluer triosu ile haftada 6 gün çay saati müziği yapan İpek Dinç, 2011'in ilk günüyle gösterime giren Haldun Dormen'in yönetmenliğinde sahneye konulan The Rat Pack Show'da 4 ay süreyle Barbra Streisand'i canlandırdı.

İlham Gencer, Şevket Uğurluer, Selçuk Sun, Ted Curson, Önder Focan, Neşet Ruacan, Kerem Görsev, Nail Yavuzoğlu, Deniz Dündar, Yahya Dai, Şenova Ülker, Kadri Ünalan, Oğuz Durukan, Çağlayan Yıldız, Çağrı Sertel, Baran Say, Ozan Musluoğlu, Ferit Odman, Evren Karakul, Ercüment Orkut, Kürşad Deniz, Kaan Bıyıkoğlu, Volkan Hürsever, Adem Gülşen, Janusz Szprot, Ekin Cengizkan ve Guy Bernfeld gibi isimlerle çalıştı. 2012 senesinde Tv Em kanalında haber departmanında 3 ay süreyle haber editörlüğü, spikerliği, muhabirliği ve montaj; ardından program departmanında 2 ay süreyle Haftanın Rengi isimli program içinde yer alan Ajanda’nın editörlüğünü, sunuculuğunu ve montajını yaptı. Tvem’in ardından BJK TV’de 2 ay süre ile Ana Haber spikerliği yapan Dinç, 2013 senesinde Akşam Web Tv'de 2 ay haber bültenlerini sundu. Halen Nardis Jazz Club, the Badau, Swissotel, Moda Deniz Kulübü, Bodrum Yalıkavak Marina gibi çeşitli mekanlarda düzenli olarak konserler veriyor. Önde gelen caz festivallerinde yer almakta (Baku Jazz Festival 2025, Tbilisi Midsummer Night Jazz Festival 2025) 2013-2017 seneleri arasında her hafta Karnaval Grup bünyesindeki Joyjazz Radio'da "Jazz ID" isimli kendi programını hazırlayıp sundu.