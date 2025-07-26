Cazın efsane sesi Cleo Laine, 97 yaşında hayata veda etti

İngiltere’nin en önemli caz vokalistlerinden biri olarak kabul edilen Cleo Laine, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Çocukları Jacqui ve Alec tarafından yapılan açıklamada, “Sevgi dolu annemiz Cleo dün öğleden sonra huzur içinde aramızdan ayrıldı. Onu çok özleyeceğiz. Bu zor dönemde ailemizden saygı ve gizlilik istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Laine, caz müziğinin yanı sıra klasik müzik ve pop türlerinde de başarılı bir kariyere sahipti. Dört oktavlık ses aralığı ile dikkat çeken sanatçı, aynı zamanda Arnold Schoenberg’in atonal eserlerini yorumlayabilen nadir seslerden biri oldu. ABD’de Grammy adaylığına pop, caz ve klasik dallarda layık görülen tek kadın sanatçı olarak da tarihe geçti. Ray Charles gibi efsanelerle düetler yaparak geniş bir hayran kitlesi kazandı.

SANATÇI KİMLİĞİ VE KARİYERİN BAŞLANGICI

1927 yılında Londra’nın Uxbridge bölgesinde doğan Cleo Laine, Jamaikalı bir babanın ve İngiliz bir çiftçinin kızıydı. Asıl adı Clementina Campbell olan sanatçı, doğumda annesinin soyadıyla kayıt edildi. Güney Londra’nın Southall bölgesinde büyüyen Laine, okul sonrası çeşitli işlerde çalıştı; kuaförlük, kütüphane görevlisi ve rehinci gibi mesleklerde deneyim kazandı. Genç yaşta evlendi ve oğlu Stuart doğdu.

Müzik kariyerine gece kulüplerinde başlayan Cleo Laine, 20’li yaşlarının ortasında efsanevi caz müzisyeni John Dankworth’un grubu Dankworth Seven’e katılarak profesyonel sahnelere adım attı. Bu dönemde sahne adı olarak daha akılda kalıcı olan Cleo Laine’i benimsedi. İlk evliliği sona erdi ve 1958’de Dankworth ile hayatını birleştirdi.

ULUSLARARASI BAŞARI VE MÜZİK MİRASI

John Dankworth ile birlikte Shakespeare, ee cummings, WH Auden ve TS Eliot gibi edebi devlerin şiirlerini caz formuna uyarlayan çift, bu yenilikçi projelerle büyük ilgi topladı. Avustralya’daki başarılı turneden sonra New York sahnelerinde yer almaya başladı. ABD’de Carnegie Hall ve Broadway gibi prestijli mekanlarda performanslar sergileyen Laine, Stephen Sondheim eserlerinden oluşan albümünü yayımladı.

Ray Charles ile George Gershwin’in “Porgy and Bess” operasından parçalar seslendiren Laine, gitar virtüözü John Williams ve flüt ustası James Galway ile önemli albümlere imza attı. 1992’de Frank Sinatra’nın Londra’daki Royal Albert Hall’daki beş gecelik konserinde ona destek verdi.

1970 yılında Wavendon’daki evlerinin bahçesinde, müzik eğitimine ve canlı performanslara ev sahipliği yapan Stables sahnesini kurdular. Burada Dave Brubeck ve Amy Winehouse gibi sanatçılar da sahne aldı. 1979’da İngiltere Kraliçesi tarafından Onur Nişanı (OBE) ile ödüllendirilen Cleo Laine, 1997’de “Dame” unvanını aldı. John Dankworth ise 2006’da şövalye ilan edildi.

Çift, John Dankworth’un 2010 yılında vefatına kadar birlikte turnelere devam etti. Dankworth’un ölümünü konser sonunda açıklayan Laine, “Johnny ve ben yapışık ikiz gibiydik” diyerek duygularını dile getirdi. Cleo Laine, müzik dünyasına unutulmaz eserler bırakarak yaşama veda etti.