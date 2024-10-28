Caz’ın enerjisi Ankara’yı saracak

“Caz Enerjisi” temasıyla bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Ankara Caz Festivali 20 Kasım’da müzikseverlerle buluşacak. Birbirinden özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinlikleriyle Başkentlilere sanatla dolu 10 gün yaşatacak müzik şöleni uluslararası caz tutkunlarını da ağırlayacak.

FESTİVAL 30 KASIM’DA SON BULACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival başkentin birçok mekânında cazseverlerle buluşacak. Uluslararası çok sayıda sanatçının sanatseverlerle buluşacağı festival 30 Kasım’da sona erecek.

Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına 'cazdernegi.org' adresinden ulaşılabiliyor.