ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u farklı geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Bodrum Basketbol'u 103-43'lük skorla yendi.

Çimsa ÇBK Mersin, haftanın açılış maçında Bodrum Basketbol karşısında üstünlüğünü maç boyunca koruyarak karşılaşmayı 103-43’lük skorla kazandı.

ÇBK MERSİN 103 BODRUM BASKETBOL 43

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer Bor

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 16, Araujo 22, Derin Yaya 11, Sinem Ataş 24, Fauthoux 4, Beren Polen Höke 4, Pelin Derya Bilgiç 12, Ikra Durmaz 3

Bodrum Basketbol: Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 7, Azra Erçelik 5, Gizem Tüzün, Eslem Güler 3, Sıla Tunçdemir, Belçim Naz Şahinkanat 2, Elif Bati 4, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 9

1. Periyot: 21-7 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 45-14 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 75-29 (ÇBK Mersin lehine)

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