1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mersin Çankaya'yı yendi. Seride öne geçti

Mersin Çankaya'yı yendi. Seride öne geçti

Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 18:01
Takip Et

ÇBK Mersin Çankaya Üniversitesi'ni mağlup etti

Mersin Çankaya'yı yendi. Seride öne geçti
+
Aa
-

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 114-67 yendi.

Mersin ekibi, iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçti. Seride ikinci maç 3 Nisan Pazartesi günü Ankara'da yapılacak. (AA)

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Abdullah İlik, Furkan Keseratar

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 29, Gamze Takmaz 10, Williams 5, Gray 2, Hayes 10, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 15, Cansu Köksal Öngüner 7, Sinem Ataş 17, Esra Ural Topuz 14

Çankaya Üniversitesi: Ayşe Cora 15, Gülse Uğur 19, Melike Yalçınkaya 16, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 14, İdil Türk 3, Sena Özekli, Aleyna Fatma Cengizhan

1. Periyot: 23-13

Devre: 57-33

3. Periyot: 88-47

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
6
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Alkole büyük zam 
7
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
﻿Yeni Hayat
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.