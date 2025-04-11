ÇBK Mersin, Kadınlar Avrupa Ligi'nde adını finale yazdırdı

Kaynak: AA
ÇBK Mersin, Kadınlar Avrupa Ligi'nde adını finale yazdırdı

ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Valencia Basket'i 68-66 mağlup ederek finale yükseldi.

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde İspanya'nın Valencia ekibini 68-66 yenen Çimsa ÇBK Mersin, finale yükseldi. Mersin ekibi finalde USK Prag ile karşılaşacak.

VALENCİA 66 ÇBK MERSİN 68

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Gintaras Maciulis (Litvanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mihkel Manniste (Estonya)

Valencia: Romero 13, Fingall 8, Iagupova 4, Fiebich 10, Alexander 14, Mavunga 4, Torrens 3, Carrera 8, Florez, Turner 2

Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 10, Johannes 12, Carleton 5, Rupert 8, Howard 16, Araujo 5, Fauthoux 10, Samuelson 2, Sinem Ataş, Diallo

1. Periyot: 20-17

Devre: 32-38

3. Periyot: 46-50

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