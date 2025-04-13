ÇBK Mersin Kadınlar Euroleague'de İkinci oldu

Kaynak: İHA
ÇBK Mersin Kadınlar Euroleague'de İkinci oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a finalde 66-53 yenilen Çimsa ÇBK Mersin, organizasyonu ikinci tamamladı.

Kadınlar Euroleague Final maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a 66-53'lük skorla yenilen ÇBK Mersin, Avrupa ikincisi oldu.

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı final organizasyonuna çeyrek finalde Fransa'nın Bourges takımını 66-59 yenerek başlayan ÇBK Mersin, yarı finalde ise İspanyol Valencia Basket'i 68-66 yenerek finale çıktı. Finalde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag karşısında parkeden 66-53 mağlup ayrılan ÇBK Mersin, Avrupa ikinciliğini elde etti.

ÇBK MERSİN 53 ZVVZ USK PRAG 66

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Mihkel Manniste (Estonya)
ÇBK Mersin: Yvonne Anderson 5, Bridget Carleton 15, Natasha Howard 19, Iliana Rupert 7, Marine Johannes 7, Marine Fauthoux, Karlie Samuelson, Maria Araujo

Başantrenör: Ahmet Kandemir

ZVVZ USK Prag: Brionna Jones 24, Veronika Vorackova 8, Eziyoda Magbegor 9, Valeriane Ayayi 14, Teja Oblak 1, Tereza Vyoralova 10, Maria Terasa Cazorla Medina, Emese Hof, Gabriela Andelova

Başantrenör: Natalia Hejkova

1. Periyot: 17-24 (USK Prag lehine)

Devre: 29-42 (USK Prag lehine)

3. Periyot: 42-49 (USK Prag lehine)

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