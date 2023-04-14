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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadınlar Avrupa Ligi'nde finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenen  ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi finale çıktı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 21:24
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Fenerbahçe'nin rakibi oldu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadınlar Avrupa Ligi'nde finalde
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Mersin ekibi, ilk periyodu 24-18 önde kapattı.

Rakibinin taraftar baskısına rağmen iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Çekya temsilcisine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan Mersin ekibi, bu periyodu 62-49'luk skor avantajıyla tamamladı.

Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 78-58 kazanarak finale çıktı.

Mersin ekibi, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

Salon: Kralovka Arena

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Carsten Straube (Almanya)

ZVVZ USK Prag: Conde 6, Jones 14, Oblak 9, Thomas 11, Vukosavljevic 15, Vorackova 3, Vyoralova, Wrzesinski

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Crvendakic 16, Gray 10, Hayes 19, Cornelius 7, Williams 16, Gökşen Fitik, Esra Ural Topuz, Sinem Ataş 6, Dubljevic 4, Holingsvorth

1. Periyot: 18-24

Devre: 40-44

3. Periyot: 49-62

(AA)

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