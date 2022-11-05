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Mersin'in kadınları Kayseri'yi ezdi geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5'inci haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol sahadan 65-83’lük sonuçla yenildi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 19:35
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol sahadan 65-83’lük sonuçla boynu bükük ayrıldı

Mersin'in kadınları Kayseri'yi ezdi geçti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk etti.

Mücadele, deplasman ekibinin 83-65'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Maçın en skorer ismi 21 sayıyla ev sahibi takımdan Lyndra Weaver oldu.

Salon: Atatürk

Hakemler: Mehmet Şahin, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 21, Sevgi 2, Zeynep 2, Eylül 2, Nisa, Mısra 3, Hayes 18, Şuğranur 16, Feray 1

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena 6, Gamze 9, Özge 5, Gökşen 13, Sinem 11, Holingsvorth 4, Fagbenle 16, Boner 7, Theresa 12

1. Periyot:16-28

Devre: 26-42

3. Periyot: 41- 58


 

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