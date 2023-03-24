Beşiktaş Mersin'de fark yedi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftanın erteleme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Beşiktaş'ı 90-75 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Samet Biner
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 3, Williams 9, Gray 17, Hayes 23, Asena Yalçın 4, Özge Özışık 10, Cansu Köksal Öngüner 13, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz 8
Beşiktaş: Evans 7, İrem Naz Topuz 9, Elif Bayram 16, Billings 21, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar 7, Meltem Topaloğlu 2, Kübra İmren Sevindik 11, Zeynep Can
1. Periyot: 22-19
Devre: 49-35
3. Periyot: 67-51
Beş faulle çıkan: Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)