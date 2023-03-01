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Alkışlar ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne. Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kangoeroes Mechelen'i 69- 62 yendi

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 21:23
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ÇBK Mersin Yenişehir çeyrek finalde

Alkışlar ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne. Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdi
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonun son haftasında B Grubu'nda konuk ettiği Belçika'nın Kangoeroes Mechelen takımını 69-62 yendi.

Organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sonuçla grubunu lider tamamladı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 12, Williams 14, Gray 8, Hayes 19, Crvendakic 8, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Sinem Ataş 8, Holingsvorth

Kangoeroes Mechelen: Berkani 20, Morrison 12, Resimont 6, Nauwelaers, Bertsch 12, Gils 3, Denys, Bruyndoncx, Rembiszewska 9

1. Periyot: 18-18

Devre: 39-31

3. Periyot: 56-45

 

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