Çebi: Ekonomi düzgün gidiyor. İstifayı anlamadım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onana transferiyle ilgili gündeme gelen iddialar için konuştu.

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Jean Onana'nın Lens maçı paylaşımıyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadım. Oynamama nedenini hocaya sorarsınız. Başka takımlarda bu olaylar çok oluyor ama Beşiktaş'ta olunca gündeme getiriliyor. Onana çok iyi futbolcu. Buna inanıyorum. Zaman neler gösterecek, göreceğiz. Hoca oynatmıyorsa, oyuncuya mesaj veriyordur." dedi.

Yanlış Onana'nın transfer edildiği iddialarına da cevap veren Çebi, "Beşiktaş için 'Yanlış Onana'yı aldılar' diyen kişi, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Bunu kinaye olarak yaptı. Eğer böyle yapmadıysa, aklından zoru vardır. Yoktu ortalıkta bu bey efendi, onunla da savaşmaya devam ederiz." açıklamasını yaptı.

Ahmet Nur Çebi, "Neden istifa diye bağırılıyor ben de bilemiyorum. Çağrıda bulunayım buradan, bana da anlatsınlar. Ne istediklerini gerçekten bilmiyorum." dedi.

İşte Çebi'nin açıklamaları: Her cuma günü öğleden sonra arkadaşları burada bekliyorum. Her Beşiktaşlı gelip neden ıslıkladığını, istifa diye bağırdığını gelip bana anlatabilirler. Neden böyle yaptıklarını gerçekten bilmiyorum. Konu ekonomiyse, ekonomi düzgün gidiyor. Spor biraz kısmet bazen şans. Sabırla bekleyin bence. Taraftara sabır diliyorum. Sorunlarını benimle paylaşsınlar.