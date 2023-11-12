Çebi pişman mıdır ki! Rıza Çalımbay ve Beşiktaş ruhu Başakşehir'i vurdu

Beşiktaş Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maça farklı bir görüntüyle başladı.

Belki futbolunun üzerine çok şeyler koymadı ama ruh geri dönmüştü. İstekli başladı, Başakşehirli oyuncuların sertliğine rağmen kora kor girdi futbolcular ikili mücadelelere.



Golü ikinci plana bırakan, tamamen gol yememek için maça başlayan Başakşehir karşısında ne kadar istekli olursan ol pozisyona girmek kolay değildi elbette.

İlk 45 dakikada bir Necip Uysal'ın kafa vuruşu, bir de Rosier'in şutu. İkisini de Volkan Babacan çıkardı.

Ama ilk yarının asıl olayı 37. dakikadaydı. Opaku'nun sert müdahalesiyle yerde kaldı Zaynutdinov. Kalktığında yüzü gözü morarmış, burnu da kaymıştı. Enteresandır hakem Arda Kardeşler kart bile göstermedi Opaku'ya. Ki Opaku'nun bir de sarı kartı vardı.

Zaynutdinov oyundan alınıp hastaneye yollanırken yerine 41. dakikada Ghezzal girdi. Girmeseydi daha iyiydi! Çünkü ikinci yarının başında Salih'le birlikte alındı oyundan. Onur Bulut ve Chamberlain girdi. Ghezzal'ın yine sakatlandığı haberi geldi. Enteresan. Topa dokunur dokunmaz sakatlanır mı bir insan? Var bunda bir iş!

Beşiktaş ikinci yarıya daha da etkili başladı. Bunda şimdiye kadar nedense oynatılmayan Rebic'in rolü büyüktü. Hem tekniğini konuşturdu, hem de takımının hücum gücünü yüklendi. Hele attığı araya paslar, müthişti. Bunların birinde Muleka'ya öyle pas attı ki, bir anda kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Muleka kaçırsa ayıp ederdi bu pozisyonu, ayıp etmedi, attı. Dakika 54'tü.

Golden sonra baktı ki olmuyor Çağdaş Atan'ın aklına golcü Figuerido geldi. 62'de Serdar Gürler'in yerine girdi. Sonra da Pelkas'ı aldı. Başakşehir bu değişikliklerden sonra da daha çok çıktı hücuma. Neden bu adamlar bu kadar dakika kulübede bekledi acaba.

Sahanın en iyi oyuncusuydu bence Rebic. Rıza hoca neden 75. dakikada aldı oyundan; bilemiyorum. Ya kondisyon olarak tam hazır değil, ya da bir sakatlık olayı yaşandı sanırım. Yoksa oyundan çıkacak son isimdi Rebic.

89'da Gedson'u da aldı Rıza hoca, Onana'yı soktu oyuna. Bu değişikliğe katıldığımı söylemeyeceğim. Tamam belki alkışlatmak istedi oyuncusunu ama. Ya uzatma dakikalarında ters bir durum olsaydı. Gedson ileri geri koşan, çalışan bir isimdi, topu tutma özelliği de vardı çünkü.

Beşiktaş, Rıza Çalımbay'la kazandı. Ahmet Nur Çebi'nin en önemli hamlesiydi Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirmesi. Giderayak da olsa bunu yaptı. Şimdi pişman mıdır ki neden Şenol Güneş'ten hemen sonra yapmadım bu işi diye. Belki de tekrar aday olabilecek bir konuma gelecekti. Bakın en azından tribünden protesto kesildi, bıçak gibi! Rıza hocaya duyulan sevgi ve saygı elbette ki bunun nedeni. Ama artık çok geç.

Bir de şunu belirteyim. Beşiktaş kazandı kazanmasına da. Çok eksik var. Zaten sakatlıklar hastalıklar yüzünden eksiklerle çıktı sahaya. Yanlış transfer politikasıyla kurulan takımın durumu da ortada. Zor Rıza Çalımbay'ın işi çok zor. Milli maç arasını değerlendirecektir elbette. Milli maç arasından sonra Beşiktaş'ın çok daha iyi durumda döneceğine inanıyorum ben.