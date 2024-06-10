Cebinde 100 bin lirası olan yaşadı. Yatırımını böyle yapan kazancını beşe katlar

Altın ve para piyasalarının uzman adı İslam Memiş, "Bir vatandaş bugün 100 bin lira parasına sahip. Dün veya bu hafta eline geçti, 100 bin lira parası var" diyerek 'kazandıracak' bir formülü paylaştı.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bayram tatili öncesinde piyasaları değerlendirdi.

İslam Memiş'e yöneltilen "İnsanlar şu anda 'bayram öncesi altın, gümüş alalım mı almayalım mı' diye sizden biraz tüyo bekliyor" şeklindeki soruya yanıt veren Memiş, yatırımcılar için önemli tüyoları paylaştı.

Yaptığı açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, canlı yayında şunları söyledi:

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BU FAKTÖRLERE DİKKAT

Yatırım araçlarına baktığımızda, borsa, mevduat faizi, fonlar, altın, gümüş gibi değerli metaller ve kripto para piyasası gibi çeşitli seçenekler mevcut. Ancak, bu çeşitlilik herkes için uygun olmayabilir.

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Herkesin vadesi, beklentisi, yaş ortalaması, geliri ve giderleri gibi faktörler dikkate alınmalı ve finansal okuryazarlık önemlidir. Finansal okuryazarlık seviyemize her geçen gün daha fazla önem vermeliyiz.

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"KESİNLİKLE ZARAR ETMEZLER"

Örneğin; bir vatandaşın bugün 100 bin lira parası var. Dün veya bu hafta eline geçti, 100 bin lira parası var. Şimdi düşünüyor; 'mevduata mı koysam, döviz mi alsam, altın mı alsam...' diye düşünüyor yani.

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Birisi çıkıp, 'evet, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş bekliyorum, borsada da yükseliş bekliyorum, dövizde de yükseliş bekliyorum' diyebilir. Ancak, en sağlıklı yaklaşım 100 bin lirayı çeşitlendirmektir. Varlıklarını çeşitlendiren kişiler kesinlikle zarar etmezler.

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Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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