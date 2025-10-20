Konya’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin asayiş denetiminde şaşırtıcı bir olay meydana geldi. Kontrol esnasında bir kişinin cebinden yavru piton yılanı çıktı.

Ekipler, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirerek hayvana el koydu. Yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması için Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

"CEBİNDEN PİTON YILANI ÇIKTI"

Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Ahmet Akbalcı, yapılan muayenede yılanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Akbalcı, “Piton uygun sıcaklık ve nem koşullarına sahip özel bir ortamda bakım altına alındı. Kraliyet pitonları sakin yapılı, zehirsiz ve avlarını boğarak beslenen bir türdür. Burada donmuş hayvanlarla besleniyor, canlı yem kullanılmıyor. Ortalama 30 yıl yaşayabilir, boyları 2 metreye kadar uzar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akbalcı doğada benzer türlerle karşılaşıldığında vatandaşların bu hayvanları hayvanat bahçesine getirmeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Bu piton da polis ekiplerince bulunup bize ulaştırıldı. Şu an gayet sağlıklı ve uygun koşullarda bakım altında” dedi.