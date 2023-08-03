Çebi'nin Londra'daki sır görüşmesi İngiliz basınına sızdı. Transfere el koydu

Editör: Fatma Demirkaya



Beşiktaş'ta beklenen transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi Başkan Ahmet Nur Çebi'yi harekete geçirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş ısrarla kanat oyuncusu istiyordu.

Güneş, bu transferin bir an önce yapılmasını başkan Çebi'ye de iletti.

Çebi bunun üzerine transferi bizzat bitirmek için harekete geçti ve uçağa atladığı gibi soluğu Londra'da aldı.

Çebi'nin gizli tutmaya çalıştığı transfer görüşmesi İngiliz Sky Sports'a sızdı.

Sky Sports, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Londra'da bir otelde Liverpool'dan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile görüştüğünü duyurdu.

Görüşmeleri bir süredir yöneticilerin yaptığı, iş uzayınca Çebi'nin devreye girdiği belirtildi.

Geçen sezonu Fransa'da Nice takımında kiralık geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Lille'den 2017 yılında 80 milyon Euro karşılığı transfer edilmişti.

Futbolcunun karşısında kulüp başkanını görünce etkilendiği, Çebi'nin imza parası da dahil yüksek bir teklifte bulunduğu, transferin her an gerçekleşebileceği ileri sürüldü.