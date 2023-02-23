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Beşiktaş'tan play-off yalanlaması. Çebi'nin talebi olmamış

Kulüpler Birliği toplantısında Ahmet Nur Çebi'nin sezonun şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi için öneri yaptığı iddiaları üzerine Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:54
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Çebi'nin play-off talebine yalanlama

Beşiktaş'tan play-off yalanlaması. Çebi'nin talebi olmamış
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Siyah-Beyazlılar play-off konusun gündeme gelmediğini ve Çebi'nin bu konuda bir talebinin olmadığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

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