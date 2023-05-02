Çebi'nin 'Valerien tercihinden pişman değilim' sözleri Beşiktaş taraftarını küplere bindirdi

Editör: Barış Atakan

Ahmet Nur Çebi'nin Valerien Ismael'e sahip çıktığı sözleri sosyal medya üzerinden paylaşan Siyah - Beyazlı taraftarlar, Çebi'nin "Sezona Valerien Ismael ile başladığım için pişman değilim" ifadesine tepki gösterdi.

İşte Çebi'nin Valerien Ismael'le ilgili o açıklamaları:

O gün Ismael'i getirmek gerekti. Güneş'i düşünmedim. Bir proje vardı kafamızda, uyguladık. Ben Sergen Hoca ve Ismael Hoca ile çalışırken Şenol Güneş'i düşünmedim. Şenol Güneş ile çalışırken de başka hocayı düşünmem. Ben bir şeyin cevabını bulamadım. Medya ilk günden itibaren neden Valerien Ismael'e hırçın davrandı, bilmiyorum. İnsanlar etkileniyor.

Basının bir bakış açısı var. 'Doğru değil bu hoca' dediği zaman biri, arkasından binlerce kişi katlayarak gidiyor. Valerien Ismael, altyapıdan çocuklarla da oynamak istiyordu. Benim için kıymetli biriydi. Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı. Çalışkan, gayretli ve çalışma tekniği çok iyi olan biriydi. Sabredilse daha iyi şeyler olabilirdi.

Puan ortalamasına baktığımız zaman Şenol Güneş başarılı, Valerien Ismael başarısız. Ancak ben Valerien Ismael'e görev verdiğim için pişman değilim. Kimse bana 'Sezona Valerien Ismael ile başladığım için pişmanım' dedirtemez.